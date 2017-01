31.12.16

30.12.16

29.12.16

28.12.16

Frau: etwa 30 Jahre alt, etwa 150 bis 160 Zentimeter groß, kräftig, sprach deutsch, bekleidet mit einer rosafarbenen Jacke mit Mütze. Sie trug eine auffällige Hasenmütze.

Mann: etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, Dreitagebart, bekleidet mit schwarzer Jacke und blauer Jeans. Er trug eine dunkelgrüne Mütze.

27.12.16

26.12.16

(ots) Am Samstagmorgen kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Wassertrüdingen zu einem Brand. Zwölf Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.Die sofort nach Entdeckung des Brandes gegen 5.10 Uhr verständigte Feuerwehr Wassertrüdingen konnte die Flammen in der Dinkelsbühler Straße rasch löschen.Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die Bewohner ihre Unterkunft verlassen. Gut zwei Dutzend Menschen wurden von den Einsatzkräften in einer nahegelegenen kirchlichen Einrichtung betreut.Die starke Rauchentwicklung führte bei zwölf Menschen zu gesundheitlichen Beschwerden. Während zwei Patienten vor Ort durch den Notarzt ambulant versorgt werden konnten, verbrachte der Rettungsdienst zehn weitere Bewohner zur Behandlung in Krankenhäuser.Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im zweiten Stock der Unterkunft aus und verursachte nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nahm vor Ort die Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache auf. Bisher ergaben sich keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund.Ein 18jähriger Bewohner wurde vorläufig festgenommen. Möglicherweise steht er im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Feuers. Dies wird zur Zeit geprüft. Die Staatsanwaltschaft Ansbach ordnete eine Blutentnahme bei ihm an.(ots) In der Nacht zum Freitag kam es in der Fürther Altstadt zu einem umfangreichen Polizeieinsatz, bei dem letztlich mehrere Personen in Gewahrsam genommen werden mussten. Anlass war eine Ruhestörung vor einem Schnellimbiss.Gegen 1.45 Uhr teilten mehrere Anrufer der mittelfränkischen Einsatzzentrale eine enorme Lärmbelästigung in der Königstraße mit. Zahlreiche Personen hielten sich vor einem Imbiss auf und verursachten diesen Lärm.Zunächst fuhren zwei Streifen der Fürther Polizei an und trafen auf die Personengruppe. Sie bestand aus etwa 15 Personen. Das Eintreffen der Beamten bewirkte eine deutliche Beruhigung und letztlich auch das Abwandern der Gruppe.Während dieser Abwanderungsphase schlug ein 22jähriger Mann mehrfach gegen eine Haustür in der Königstraße und auf ein geparktes Auto ein. Diesen Vorfall beobachtete eine Zivilstreife der Fürther Polizei und schritt umgehend ein. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.Dies war für den Rest der Gruppe offenbar Anlass, sich mit dem Mann zu solidarisieren und auf die Beamten sowohl verbal wie auch sehr aggressiv einzuwirken. Es kam auch zu Beleidigungen gegenüber der Polizei. Deshalb forderten die Beamten zur Unterstützung der Maßnahme und zur Beruhigung der Situation weitere Streifen an. Am Ende waren rund 40 Beamte aus Nürnberg, Fürth, Stein und Zirndorf am Einsatzort eingetroffen.Im Verlauf des Einsatzgeschehens wurden drei Personen (22 und 25 Jahre alt) nach heftiger Gegenwehr in Gewahrsam genommen, zur Dienststelle gebracht. Das Trio beleidigte mehrere eingesetzte Polizeibeamte in unflätiger Weise und zeigte sich weiterhin sehr aggressiv. Teilweise mussten die Männer mit unmittelbarem Zwang beruhigt und gefesselt werden. Obwohl deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, verweigerten sie eine freiwillige Überprüfung.Auch in den Haftzellen kam es gegenüber Polizeibeamten zu weiteren Beleidigungen und aggressivem Verhalten.Bei zwei Beschuldigten ergaben sich konkrete Hinweise darauf, dass sie mit ihren Mobiltelefonen den Sachverhalt in Bild und Ton aufgenommen hatten. Während ein Telefon mit Einverständnis des Besitzers sichergestellt wurde, musste das zweite beschlagnahmt werden. Die Auswertung der Telefone bleibt abzuwarten.(ots) Am Mittwoch-Abend soll eine Frau im Nürnberger Stadtteil Nordostbahnhof sexuell belästigt worden sein.Um 20.15 Uhr kam es nach den Angaben der Frau im Bereich der Plauener Straße zu dem offensichtlich sexuell motivierten Übergriff. Ein Mann näherte sich der Frau von hinten und berührte sie unsittlich. Dann rannte der Mann in nördlicher Richtung davon.Der gesuchte Mann kann nur sehr vage beschrieben werden: Er soll etwa 180 Zentimeter groß und schlank sein und er trug helle Oberbekleidung mit einer Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte.Hinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Telefon 0911/2112-3333.(ots) Am Dienstag gegen 17 Uhr kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Nürnberger Innenstadt zu einem Gerangel zwischen einem mutmaßlichen Dieb und einer Verkäuferin.Der unbekannte Mann hielt sich zunächst längere Zeit im Verkaufsraum der Filiale am Ludwigsplatz auf. Als er aus der Ladenkasse Bargeld entnehmen wollte, versuchte eine Verkäuferin ihn daran zu hindern. Daraufhin stieß der Mann die Frau zur Seite und flüchtete aus dem Geschäft.Der Dieb soll eine graue Jeans und eine dunkle Jacke getragen haben, etwa 30 Jahre alt sein und kurze, schwarze Haare haben. Er sprach gebrochenes Deutsch und hatte ein südländisches Aussehen.Hinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Telefon 0911/2112-3333.(ots) Ein 34jähriger Mann wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag Opfer zweier Straßenräuber.Der Mann hielt sich gegen 23.30 Uhr seinen Angaben zufolge in der Königstorpassage auf und wurde dort von einer unbekannten Frau angesprochen. Im Verlauf der Unterhaltung gingen beide zum Zentralen Omnibusbahnhof in der Käte-Strobel-Straße. Dort lockte ihn die Frau nach Angaben der Polizei "unter einem Vorwand in eine Toilette".Plötzlich kam ein unbekannter Mann hinzu, bedrohte das Opfer mit einem Messer und raubte die Geldbörse. Danach flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Das Opfer blieb zwar durch diesen Vorfall unverletzt, musste aber bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme wegen plötzlich auftretenden Unwohlseins in ein Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen ist er wieder auf dem Weg der Besserung.Hinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Telefon 0911/2112-3333.(ots) Während eine 32jährige Frau am Heiligen Abend in der Königstorpassage Erste Hilfe leistete, wurde sie von zwei zunächst unbekannten Mannern bestohlen. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige (37 und 39) fest.Der Passantin war gegen 20 Uhr in der Königstorpassage ein Mann (43) aufgefallen, der am Boden lag und offensichtlich nach Atem rang. Während sie sich um ihn kümmerte, stellte sie ihre Handtasche neben sich auf dem Boden ab. Als kurz darauf der Rettungsdienst und eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte eintrafen, stellte die Frau fest, dass ihr unbemerkt Handy und Geldbörse im Gesamtwert von 350 Euro aus der Handtasche gestohlen worden waren.Anhand der Videoaufzeichnungen konnten die beiden Männer wenig später in der Mittelhalle des Hauptbahnhofes festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 39jährigen Gauners stellten die Beamten 200 Euro Bargeld und Rauschgift sicher. Der 37jährige Kolleghe hatte ein Einhandmesser einstecken und in seiner Unterhose 50 Euro und eine goldene Halskette aus dem Besitz der Frau versteckt.Gegen 22 Uhr fand eine Reinigungskraft die Geldbörse und den Reisepass des Opfers in einem Mülleimer des U-Bahnhofes Bauernfeind.Bei seiner Vernehmung durch den Kriminaldauerdienst räumte der 39jährige Mann den Diebstahl ein.