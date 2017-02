05.02.17

(ots) Am Sonntagmorgen ereignete sich in Sugenheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann tödliche Verletzungen erlitt.Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 39jähriger Skoda-Fahrer gegen 5.45 Uhr die Deutenheimer Straße in Richtung Langenfeld. Etwa 20 Meter nach dem Ortsausgang erfasste der Wagen auf der Staatsstraße 2256 den 20jährigen Fußgänger.Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch einen hinzugezogenen Notarzt verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Der 39jährige Pkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unterstützte vor Ort ein Sachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Neustadt/Aisch bei der Unfallaufnahme.(ots) Am frühen Samstagmorgen führte die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost in einer Diskothek des Klingenhofareals eine großangelegte Kontrollaktion durch. Die Beamten stellten dabei verschiedenste Drogen sicher.Die Polizei hatte für diesen Club konkrete Hinweise auf einen vermehrten Betäubungsmittelkonsum. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Unterstützungskräften weiterer mittelfränkischer Polizeidienststellen und des Bayerischen Landeskriminalamtes kontrollierten die Beamten im Zeitraum zwischen 7 und 12 Uhr rund 200 Gäste der Disko.Sie stellten dabei eine Vielzahl von Drogen sicher. Mehr als einem Dutzend Gäste konnten die aufgefundenen Betäubungsmittel zugeordnet werden.(ots) Am Freitag kam es zum Brand eines ehemaligen Firmengebäudes in Hersbruck.Gegen 3 Uhr meldete eine Nachbarin den Brand in dem aktuell leerstehenden Gebäude in der Friedrichstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das Obergeschoss des betroffenen Gebäudes bereits vollständig in Flammen.Der Feuerwehr gelang es zwar letztlich, den Brand zu löschen, jedoch konnte sie nicht verhindern, dass am Dachstuhl massive Schäden entstanden. Das Haus ist wegen dieser Beschädigungen einsturzgefährdet.Der entstandene Sachschaden wird nach erster Einschätzung auf etwa 100.000 Euro beziffert. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen bei dem Brand kein Mensch zu Schaden.Das Brandkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.(ots) In der Nacht auf Donnerstag rückten Beamte der Polizeiinspektion Fürth zu einem Familienstreit in der Fürther Südstadt an. Während dieses Einsatzes griff ein 33jähriger Mann einen Polizeibeamten an.Wegen eines eskalierenden Familienstreits verständigte ein 57jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Sonnenstraße gegen 0.30 Uhr die Polizei. Der 33jährige Sohn des Mannes randalierte in der Wohnung und konnte nicht mehr beruhigt werden.Selbst als zwei Streifenbesatzungen der Polizei eintrafen, verhielt sich der stark alkoholisierte Mann weiterhin aggressiv. Er griff einen 24jährigen Polizeibeamten an und würgte ihnn. Die eingesetzten Polizisten überwältigten den Randalierer und legten ihm Handfesseln an.Bei der Festnahme zog sich der zuvor schon angegriffene Beamte eine Verletzung zu. Die eingesetzten Streifenbesatzungen blieben jedoch trotz der Gegenwehr des Festgenommenen dienstfähig.Der Mann wurde anschließend in einer Zelle der Polizeiinspektion Fürth ausgenüchtert. Da er während des Einsatzes auch eine 33jährige Polizistin beleidigte, wird gegen den Mann nun wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.(ots) Der Tod eines Hundes, der angeblich in Pleinfeld erstochen worden sein soll, beschäftigte seit mehreren Tagen Ermittler der Polizei. Inzwischen gehen die Beamten davon aus, dass das Tier auf andere Art und Weise zu Tode kam.Am Sonntag erstattete eine Hundehalterin bei der Weißenburger Polizei Anzeige, weil ihr Hund von einem Unbekannten erstochen worden sein soll. Die Polizeig übernahm die Ermittlungen und ließ nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ansbach das tote Tier untersuchen.Dabei stellte sich heraus, dass der Vierbeiner keineswegs einer Stichverletzung erlag, sondern anderweitig zu Tode kam. Die genaue Ursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die vermeintliche Stichverletzung erlitt der Hund laut tierärztlichem Gutachten erst nach seinem Tod.Die aktuellen Ermittlungen werden nun gegen die Hundehalterin wegen Verdachts des Vortäuschens einer Straftat geführt.(ots) Am Dienstag-Morgen kam es in einer Biogasanlage in Raitenbuch zu einem Brand. Verletzt wurde niemand.Gegen 6.40 Uhr brach aus zunächst unbekannter Ursache im Motorraum der Biogasanlage in der Gersdorfer Straße in Raitenbuch ein Feuer aus.Die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden konnten das Feuer schnell löschen. Es wurde niemand verletzt, aber nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden im sechsstelligen Bereich bewegen. Als Ursache wird ein technischer Defekt im Motorraum vermutet.