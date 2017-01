09.01.17

(ots) In einem Mehrfamilienhaus in Thalmässing (Landkreis Roth) ist am frühen Sonntagabend ein schadenträchtiges Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner entdeckte es bei seiner Heimkehr und erlitt dabei eine leichte Rauchvergiftung.Das gesamte Haus in der Landeckstraße war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs menschenleer. Für eine Katze im Haus kam jedoch jede Hilfe zu spät. Das Feuer entflammte in der Wohnung im Obergeschoss und richtete nach ersten Schätzungen der Polizei einen Schaden von mehreren zehntausend Euro an.Die Löschmaßnahmen und anschließende Brandwache übernahmen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Thalmässing und Offenbau.Was genau das Feuer entfachte, ist noch unklar und wird von den Brandfahndern der Kripo Schwabach näher untersucht.(ots) Am Sonntag-Morgen geriet ein Streit in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Steinbühl außer Kontrolle. Ein 44jähriger Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.Gegen 4 Uhr kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zwischen einem Paar zunächst zu einem verbalen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte die 40jährige Frau den 44jährigen Mann mit einem Messer. Das Opfer musste mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.Die 40jährige Frau wurde noch vor Ort festgenommen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.(ots) Am Freitagabend wurden zwei jungen Männern von einer Gruppe Jugendlicher mit Gewalt Bargeld und Mobiltelefone abgenommen. Die Täter konnten festgenommen werden.Gegen 18.30 Uhr wurden die beiden 15- und 16jährigen Jugendlichen in der Gibitzenhofstraße von einer Gruppe von sechs jungen Leuten im Alter von 15 bis 17 Jahren aufgehalten. Ihnen wurden Prügel angedroht, wenn sie nicht Handys und Bargeld hergeben. Als sich die beiden Opfer weigerten, wurden sie ins Gesicht geschlagen und ein Mobiltelefon sowie eine geringe Menge Bargeld aus der Hose gezogen.Daraufhin entfernte sich die Gruppe und die beiden Raubopfer verständigten die Polizei.Bei der Fahrt zur Dienststelle entdeckten die Opfer dann die sechs Jugendlichen. Sie konnten festgenommen werden. Das entwendete Mobiltelefon und auch das Bargeld wurden bei zwei der mutmaßlichen Räuber gefunden.(ots) Am Mittwochabend schlief ein Besucher während eines Konzerts im Nürnberger Opernhaus ein. Als er aufwachte beschädigte er die Brille seiner Sitznachbarin.Der 50jährige Mann besuchte das Abendkonzert um 19.30 Uhr im Nürnberger Opernhaus und schlief wohl nach etwa zwei Stunden ein. Beim Aufwachen zuckte er derart unkontrolliert mit den Armen, dass er ungewollt die Brille seiner Sitznachbarin traf und dabei zerbrach.Da die Brille nicht absichtlich beschädigt wurde, ist keine Straftat gegeben, hieß es von der Polizei. Die durch einen unbeteiligten Konzertbesucher verständigte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte verwies deshalb zur Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 600 Euro auf den zivilrechtlichen Weg.(ots) Am Mittwochnachmittag eskalierte der Streit eines Ehepaares im Nürnberger Stadtteil Maxfeld. Der deutlich jüngere Ehemann musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.Gegen 14.45 Uhr geriet das Ehepaar in ihrer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zunächst verbal aneinander. Im Verlauf der Streitigkeit verletzte die 84jährige Frau ihren 69jährigen Ehemann mit einem Messer. Der schwer verletzte Mann verständigte noch selbst über Notruf die Polizei.Die Frau wurde vor Ort festgenommen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.Nürnberg (ots) Ein angeblicher blutiger Überfall entpuppte sich als Räuberpistole: das Opfe rhat sich offenbar selbst schwer verletzt. Wie berichtet ermittelte die Nürnberger Mordkommission wegen eines am Silvesterabend gegen 22.50 Uhr in der Kohlenhofstraße schwer verletzt aufgefundenen Mannes. Die zunächst wegen eines versuchten Tötungsdelikts geführten Ermittlungen nahmen nun eine auffallende Wendung.Nach seiner ersten Aussage gegenüber den zuerst eintreffenden Polizeibeamten hätten Unbekannte den 40jährigen Mann schwer im Halsbereich verletzt. Er kam mit dem Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach der Notoperation stabilisierte sich sein Zustand.Noch am Abend fahndeten mehrere Streifen der Nürnberger Polizei nach möglichen Tätern.Der 40jährige Mann konnte wegen seiner schweren Verletzung erst am Dienstag detailliert und eingehend zum Tathergang befragt werden.Bei der Vernehmung gestand der offensichtlich psychisch angeschlagene Mann, sich die Schnitt- und Stichverletzung im Halsbereich selbst beigebracht zu haben. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat verantworten.