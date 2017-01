21.01.17

(ots) In Erlangen gerieten zwei junge Männer ins Blickfeld der Polizei, nachdem eine Beschwerde über eine Geruchsbelästigung eingegangen war. Polizisten konnten prompt illegale Drogen sicherstellen.Ausgangspunkt für die polizeilichen Ermittlungen war eine Beschwerde, dass es in einem Mehrparteienanwesen im Erlanger Stadtteil Bruck seltsam rieche. Die Beamten der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt identifizierten vor Ort schnell den Ursprung der Ausdünstungen und trafen in der betreffenden Wohneinheit zwei junge Männer (jeweils 20) an.Im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen konnten in dem Apartment mehrere frische und auch bereits getrocknete Cannabispflanzen und dementsprechendes Zubehör aufgefunden werden.Die illegalen Stauden wurden sichergestellt und die beiden Männer festgenommen. Da der zuständige Staatsanwalt gegen die Beschuldigten Haftantrag stellte, werden beide einem Richter vorgeführt.(ots) Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen einen 37jährigen Mann in der Nürnberger Innenstadt fest. Ein Ladendetektiv hatte die Polizei verständigt, weil sich der Tatverdächtige auf einer öffentlichen Toilette mit Diebesgut eingekleidet hatte.Gegen 18.30 Uhr fiel einem Ladendetektiv ein Mann auf, der sich in einem Bekleidungsgeschäft am Ludwigsplatz auffällig verhielt. Der Detektiv konnte zwar keinen Diebstahl beobachten, behielt den Verdächtigen jedoch auch nach Verlassen des Kaufhauses im Auge. Als der Mann die öffentliche Toilette im U-Bahnhof Weißer Turm aufsuchte und diese kurz darauf neu eingekleidet wieder verließ, verständigte der Detektiv die Polizei.Die Überprüfung des Mannes durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bestätigte den Verdacht. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann in mindestens zwei Geschäften der Nürnberger Innenstadt Kleidungsstücke für etwa 450 Euro entwendet und angezogen hatte.Der Festgenommene musste sich im Anschluss abermals umziehen. Die Polizisten stellten die gestohlenen Kleidungsstücke sicher und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.(ots) Am frühen Mittwochnachmittag ereignete sich in Zirndorf ein schwerer Betriebsunfall, in dessen Folge ein 77jähriger Mann verstarb.Der Arbeiter war mit Restaurierungsarbeiten einer Wohnung in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Lichtenstädter Straße beschäftigt.Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der Senior kurz nach 13.30 Uhr zusammen mit einem weiteren Bauarbeiter auf dem Balkon der betreffenden Wohnung. Mit einer elektrischen Seilwinde beförderten die Männer entlang der Hausfassade Bauschutt nach unten.Aus bislang noch nicht geklärter Ursache stürzte der 77jährige Mann dabei zusammen mit der Transporteinrichtung rund zehn Meter in die Tiefe. Er blieb dort schwer verletzt liegen.Beamte der Zirndorfer Polizeiinspektion trafen als erste an der Unglücksstelle ein und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe.Nach der notärztlichen Erstversorgung kam der Verunglückte in ein Nürnberger Klinikum. Dort erlag der Mann am Abend seinen schweren Verletzungen.(ots) Am Dienstagabend stahl ein 46jähriger Mann Arzneimittel aus einer Arztpraxis in der Nürnberger Südstadt und versuchte zu flüchten. Auf der Flucht bedrohte er eine Angestellte und zwei Ärzte.Der 46jährige Mann betrat gegen 18 Uhr eine Arztpraxis in der Nürnberger Südstadt und entwendete aus einem Zimmer mehrere Einheiten eines Drogenersatzstoffes. Dabei wurde er von einer Angestellten überrascht, die den Mann zur Rede stellte. Dieser sprühte sofort mit einem Pfefferspray in Richtung der Frau und flüchtete aus der Praxis. Die Angestellte wurde dabei nicht verletztZwei Ärzte der Praxis verfolgten den Mann auf die Straße bis dieser sich umdrehte und seine Verfolger mit einem Hammer bedrohte. Die beiden Ärzte hielten daraufhin entsprechenden Abstand bis die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd den Mann festnahm. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass der Mann noch mehrere Messer, zum Teil griffbereit, mit sich führte.Die entwendeten Medikamente wurden bis auf eine Einheit, welche der Mann noch auf der Flucht konsumierte, aufgefunden und sichergestellt.Wegen seiner Alkoholisierung (etwa 2 Promille) und der Einnahme des Drogenersatzstoffes musste der Mann zunächst in ärztliche Behandlung übergeben werden.(ots) Am Montag-Morgen griff ein 28jähriger Mann seinen Nachbarn (34) in Ziegelstein auf offener Straße an. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.Der junge Mann schlug und trat kurz nach 6.15 Uhr im Karl-Jatho-Weg auf den Nachbarn ein. Der Angriff fand auf dem Gehweg vor dem Wohnhaus statt. Ein Zeuge wurde durch die Hilferufe des Opfers auf die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei. Der 28jähriger Mann konnte von Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost festgenommen werden.Das Opfer erlitt durch die Angriffe Verletzungen im Kopfbereich und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es konnte nach ambulanter Behandlung am selben Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.Nach den bisherigen Erkenntnisse ermittelt die Nürnberger Kriminalpolizei wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Angesichts seines offensichtlich psychisch angeschlagenen Zustandes wurde er fachärztlicher Behandlung zugeführt.(ots) - Unerwünschten Herrenbesuch erhielt am frühen Montagmorgen (16.01.2017) eine Frau in Zirndorf. Die Dame verständigte umgehend die Polizei.Nach bisherigem Stand der Ermittlungen zerschlug ein 20jähriger Mann zunächst die Verglasung der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Diem-Straße und gelangte so in das Treppenhaus. Dort trat er gegen 4 Uhr die Wohnungstür der Frau ein und legte sich direkt zu ihr ins Bett.Die Frau flüchtete sofort vor dem Unbekannten aus dem Schlafzimmer und verständigte die Polizei.Als eine Streife der Polizeif daraufhin den vermeintlich schlafenden Mann wecken wollte, attackierte sie dieser sofort mit Faustschlägen. Den Polizeibeamten gelang es, den Mann zu Boden zu bringen und zu fesseln.Beide Beamte erlitten leichte Verletzungen, blieben aber dienstfähig. Der renitente Besucher blieb unverletzt.Wegen seines offensichtlich psychisch angeschlagenen Zustandes kam der junge Mann in fachärztliche Behandlung.