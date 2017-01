28.01.17

27.01.17

26.01.17

25.01.17

24.01.17

23.01.17

(ots) Der Kriminalpolizei Nürnberg ist es gelungen, zwei mutmaßliche Drogenhändler festzunehmen. Die Männer stehen in dringendem Verdacht illegalen Handel mit Heroin getrieben zu haben und kamen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth in Untersuchungshaft.Die Festnahme der Beschuldigten im Alter von 29 und 35 Jahren erfolgte am Nelson-Mandela-Platz. Die beiden wurden gemeinsam mit einer nicht geringen Menge Heroin angetroffen und bei einer sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung fand man noch mehr dieser Droge.Insgesamt konnten die Rauschgiftfahnder im Zuge ihrer Ermittlungen rund 30 Gramm Heroin beschlagnahmen.Nach dem Konsum einer Kräutermischung wurde ein 17jähriges Mädchen regungslos im Nürnberger Hauptbahnhof gefunden. Die Jugendliche musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.Eine Kundin eines Schnellrestaurants bemerkte gegen 19 Uhr, dass eine junge Frau regungslos an einem Tisch saß. Sie verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Wie sich herausstellte, hatte die Nürnbergerin kurz zuvor eine Kräutermischung geraucht. Die Nebenwirkungen ließen bei der Jugendlichen nicht lange auf sich warten. Der Rettungsdienst lieferte die Deutsche zur weiteren Behandlung in eine Klinik.Kräutermischungen können in weiten Teilen legal erworben werden, hieß es von der Polizei. Es seien jedoch mit dem Konsum der meist unerforschten Substanzen unkalkulierbare gesundheitliche Risiken verbunden. Konsumenten wurden schon mit Kreislaufversagen, Ohnmacht, Psychosen, Wahnvorstellungen, Muskelzerfall bis hin zu drohendem Nierenversagen in Krankenhäusern notfallmedizinisch behandelt.(ots) Am Mittwoch brannte es in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Muggenhof.Kurz nach 17 Uhr wurde der Polizei über die Integrierte Leitstelle ein Brand in der Peyerstraße mitgeteilt. In der Küche einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen. Die Nürnberger Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung.Nach bisherigen Erkenntnissen waren in der Wohnung keine Menschen anwesend, und es wurde niemand verletzt. Der Hund des 29jährigen Mieters wurde durch Rauchgase verletzt und in eine Tierklinik gebracht.Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(ots) In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in einen Lottoladen in der Fürther Innenstadt ein.Der oder die Täter gelangten offensichtlich nur mit roher Gewalt in das Innere des Geschäfts in der Schwabacher Straße und verursachten dabei einen hohen Sachschaden. Nun erhofft sich das zuständige Kommissariat der Kripo in Fürth, dass das Treiben des oder der Unbekanntenvon Zeugen beobachtet wurde.Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Telefon 0911/2112-3333 entgegen.(ots) Seit dem 11.Januar wird die 17jährige Indzhi G. aus Altdorf vermisst.Das Mädchen verschwand gegen 7 Uhr aus ihrem Wohnheim in Altdorf und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. In ihrem Zimmer hat sie ihre Medikamente, die sie dringend benötigt, zurückgelassen. Bisher durchgeführte Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.Es gibt Hinweise, dass sich das Mädchen im Raum Leipzig oder Jena aufhalten könnte. Diesbezügliche Ermittlungen wurden bereits veranlasst.Das Mädchen ist 178 Zentimeter groß und sehr schlank. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll sie eine dunkle Jacke und dunkle Lackstiefel getragen haben. Sie spricht neben deutsch auch russisch, ukrainisch und englisch.Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Altdorf unter Telefon 09187/9500-0 oder Polizeinotruf 110 entgegen.(ots) Beamten des Rauschgiftkommissariats der Ansbacher Kripo gelang es, mehrere Beteiligte eines aus dem Ruder gelaufenen Drogengeschäftes zu ermitteln. Mittlerweile sitzen fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft.Begonnen hatte es damit, dass am 13.Januar ein Brüderpaar (15, 20) in Muhr am See an zwei Interessenten mehrere hundert Gramm Marihuana verkaufen wollte. Die beiden "Käufer" im Alter von 16 und 18 Jahren nahmen die Drogen zunächst in Empfang und verstauten sie in ihrem Auto. Unvermittelt zog der 16jährige Burschedann eine Waffe, schoss damit mehrmals in die Luft und beide ergriffen die Flucht, ohne das Brüderpaar zu bezahlen.Nachdem der eigentliche Besitzer des Rauschgiftes (26) erfuhr, dass seine beiden "Verkäufer" beraubt worden waren, gelang es ihm, auf die Spur der Räuber zu kommen. Den 18jährigen Dieb lockte er am 15.Januar unter einem Vorwand in eine Wohnung. Dort wartete man bereits zu dritt auf dessen Eintreffen und schlug und trat auf ihn ein, bedrohte ihn und forderte die Herausgabe des Geldes für das geraubte Marihuana. Der konnte das geforderte Geld nicht beibringen und so setzte ihm das Trio eine weitere Frist.In der Zwischenzeit berichtete der 18jährige Drogenräuber einem Bekannten von der Geschichte, der wiederum die Polizei informierte. Der 18jährige Dieb räumte mittlerweile den Raub der Drogen ein und den ermittelnden Beamten gelang es, die restlichen Beteiligten ausfindig zu machen und festzunehmen. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole.Auf Antrag der Ansbacher Staatsanwaltschaft sitzen mittlerweile fünf Tatverdächtige unter anderem wegen Raubes, schwerer räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Besitz und Handel von Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft.